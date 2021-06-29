Didim açıklarında 3 can salı ve lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bottaki 61 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Ayrıca ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.