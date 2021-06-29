Balıkesir’de aşılama hızla devam ediyor. İlk ve ikinci doz aşısını olanların sayısı 1 milyon 30 bini geçti.

Vali Hasan Şıldak, koronavirüsle mücadeledeki en büyük gücün aşı olduğunu söyleyerek halkı aşılama seferberliğine katılmaya çağırdı.

Balıkesir'de aşılamanın hızla devam ettiğini dile getiren Şıldak, il genelinde aşı olanların sayısının her geçen gün artığını söyledi.

"İlk doz aşılama sayımız 670 bin civarında. İkinci doz aşıda ise 360 binin üzerinde ilerliyoruz. Toplamda ise 1 milyon 30 bini geçtik. Dolayısıyla her iki dozu yaptıran vatandaş sayımıza baktığımızda ilimiz nüfusumuzun yüzde 30’larına yaklaştığını görmekteyiz."

“Verilecek en iyi destek aşımızı yaptırmamız”

Aşılamada ciddi mesafe katettiklerini anlatan Vali Şıldak, Sağlık Bakanlığının açıkladığı gruplardan birinde yer alıp henüz aşı yaptırmamış olanlara çağrıda bulundu.

"Aslında toplumsal mücadeleye verilecek en iyi destek aşımızı yaptırmamız olarak karşımızda duruyor. Bütün vatandaşlarımızı aşı yapılan hastanelerimize, sağlık birimlerimize, aile hekimlerimize ve seyyar olarak oluşturduğumuz aşı çadırlarımıza bekliyoruz."

Şıldak, il merkezi ve ilçelerde 9 aşı çadırı kurduklarını sözlerine ekledi.