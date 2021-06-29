Amasya’da yaşayan 120 yaşındaki Şeker Aslan’ın torunları sürpriz doğum günüyle anneannelerinin yeni yaşını kutladı.

5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker nine bu yaşına kadar 3 padişah,12 Cumhurbaşkanı görmüş.

Kızı, damadı ve iki torunu 6 ay önce koronavirüs geçiren Şeker Aslan, aynı evde yaşamalarına rağmen hastalığa bile yakalanmadı.

Şeker Nine sağlığını doğal beslenmeye borçlu

Şeker ninenin kızı Serap Yüksel, annesinin beslenmesine dikkat ettiğini doğal beslendiğini hazır yemekler yemediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki çocuğum eşim ve ben korona olduk. Annem negatif çıktı. 29 gün boyunca ona ayrı bir oda da baktık. Annem çok güzel doğal beslenir hazır yemekler yemez. Daha iyiyken kendi yoğurdunu kendi yapardı, sofrasından tereyağını hiç eksik etmezdi. Tereyağı ve bal yer, yoğurt ve ayranı çok içer, haşlanmış yumurtayı çok sever.”

7 senedir Alzheimer hastası olan Şeker Nine, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylüyor.