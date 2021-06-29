Otobüslerle Özel Harekat Komutanlığı'na getirilen askeri personeli İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, askerler ve aileleri karşıladı.

Aslı Taşkıran, eşinin 6 ay önce Suriye'ye göreve gittiğini söyledi.

"6 aydır göremedim çok özledim"

Eşini bu süreçte çok özlediğini ve şu an çok heyecanlı olduğunu anlatan Taşkıran, "Çok mutlu bir o kadar da gururluyum. Allah eşimi ve askerlerimizi başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Oğlunu beklerken gözyaşlarına hakim olamayan Esma Doğan da "Oğlumu çok özledim burnumda tütüyor, kazasız belasız gidip geldiler, 6 aydır göremedim çok özledim" dedi.

Altı aylık oğluyla eşini görmeye gelen Kardelen Akca ise "Eşim göreve gittikten sonra çocuğumuz oldu ve eşim göremedi. Şimdi çok heyecanlıyız ilk defa kucağına alacak. Eşimi çok özledim" ifadesini kullandı.