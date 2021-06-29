Türkiye'nin birbirinden farklı lezzetleri İstanbul Gastronomi Fuarı'nda sergilendi.

Harbiye'de bulunan İstanbul Kongre Merkezindeki fuara çok sayıda davetli katıldı.

"Yöresel lezzetlerimizi tanıtıyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, "Biz bu yemeklerimizi burada tanıtıyoruz ama her türlü yemeğimiz var. Şu anda kabak boranimizi tanıtıyoruz, aşuremizi tanıtıyoruz, mezelerimiz var. Özellikle Hatay’a özgü kekimiz var. Birçok yemeğimizi misafirlerimize sunuyoruz" dedi.

Her şehir kendi standını açtı



Her şehir kendi standını açtı; yöresel lezzetlerini tanıtma fırsatı buldu.

Fuarda şehirlerin stantlarını ziyaret edenlere yöresel lezzetler ikram edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da stantları gezedi, yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Fuar, 30 Haziran Çarşamba günü sona erecek.