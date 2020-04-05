Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyarbakır'da kerpiç ev çöktü: İki kardeş yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çöken kerpiç evde göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş hayatını kaybetti. Evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendiriliyor.
Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı Mahallesinde, 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kaldı.
Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri çocukları göçük altından çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralı 7 çocuğun tedavisi sürüyor
Kentteki hastanelere sevk edilen çocuklardan ağır yaralı olan 14 yaşındaki Güneş ve 13 yaşındaki Dindar Demiroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: kerpiç ev göçük DiyarbakırSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 03:50
Son Haberler
- 03:24
- 03:10
- 02:57
- 02:46
- 02:24
Sıradaki Haber
Bolu'da COVID-19 tedbirlerine yenileri eklendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz