Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı Mahallesinde, 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kaldı.

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri çocukları göçük altından çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralı 7 çocuğun tedavisi sürüyor

Kentteki hastanelere sevk edilen çocuklardan ağır yaralı olan 14 yaşındaki Güneş ve 13 yaşındaki Dindar Demiroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]