Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de mantar toplarken kaybolan kişiyi AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, mantar toplamak için gittiği dağlık alanda yolunu kaybederek mahsur kalan Mustafa Başkaya, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Başkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Zeytinköy Yaylası Bediryolu mevkiine mantar toplamak için çıkan Mustafa Başkaya, dönüş yolunda havanın kararması üzerine yolunu kaybetti.
Telefonla 112 Acil Servis'ten yardım isteyen Başkaya'yı kurtarmak için AFAD ekiplerince operasyon düzenlendi.
Bağbaşı Mahallesi'ne araçlarıyla ulaşan ekipler, ardından sarp arazide Başkaya'nın bulunduğu yere doğru yürüyüşe geçti.
Sağlık durumu iyi
Ekipler, telefonla kurulan irtibat sonucu Başkaya'yı yaklaşık 4 saatlik yürüme sonucunda kayalık alanda ulaştı.
Kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan Başkaya'nın kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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