Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi bir hafta daha kapalı
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler artırılıyor. Bursa’da da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, 13 Nisan'a kadar kapalı tutulacak.
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan önlemler gereği, tarihi Kapalı Çarşı'nın ilk olarak 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklandı.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi sürenin 6 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
Devam eden koronavirüs salgını kapsamında, çarşı yönetimi sürenin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.
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