Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğunu açıklamasının ardından harekete geçildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İl Pandemi Kurulunca COVID-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bazı kararlar alındığını belirtti.

Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladıklarını aktardı.

"Büyükşehir Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğüne her gün 20 bin maske ve 200 siperli maske temin edecektir." ifadesini kullanan Güzeloğlu, en kısa sürede tüm şehirde ücretsiz maske dağıtımına başlayacaklarını kaydetti.