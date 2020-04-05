Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adıyaman'da sağlıkçılardan karantinadaki hastalara 'halay'lı moral
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire ve sağlık personeli, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan hastalara halay çekerek moral verdi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan hastaların tedavisini yaparken çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek bu kişilere moral verdi.
Koruyucu kıyafetler ve maske ile halay çekerek odalara giren sağlık çalışanları, hastaların ateşlerini ölçerek kontrollerini yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük beğeni topladı.
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