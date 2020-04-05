Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan hastaların tedavisini yaparken çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek bu kişilere moral verdi.

Koruyucu kıyafetler ve maske ile halay çekerek odalara giren sağlık çalışanları, hastaların ateşlerini ölçerek kontrollerini yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük beğeni topladı.