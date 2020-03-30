Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 6 Nisan'a kadar kapalı olacak
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler artırılıyor. Bursa’da da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, 6 Nisan'a kadar kapalı tutulacak.
Bursa'da AVM'lerin ardından yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 4 bin mağazası bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'nın 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağı açıklanmıştı.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması ve yeni tedbirlerin alınması üzerine çarşı yönetimi, sürenin 6 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
[Fotoğraf: İHA]
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Tarihi Kapalı Çarşı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.
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