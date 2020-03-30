Haber Giriş: Kaynak: AA
Göksu Deltası'nda korkutan yangın
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangına, arazi şartları uygun olmadığı için müdahale edilemedi.
İçerisinde çok sayıda kuş ve bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi.
[Fotoğraf: İHA]
Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çıkış nedeni araştırılacak.
Etiketler: Mersin Silifke Göksu Deltası yangınSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 00:51
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