İçerisinde çok sayıda kuş ve bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye gönderilen ekipler, arazinin bataklık olması dolayısıyla yangına müdahale edemedi.

[Fotoğraf: İHA]

Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çıkış nedeni araştırılacak.