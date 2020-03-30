Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin’de dolu tarım arazilerini vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, bazı tarım alanlarına zarar verdi.
İlçede akşam saatlerinde meydana gelen dolu, Kösbucağı, Karahıdırlı ve Dağlı mahallelerindeki narenciye bahçeleriyle şeftali, erik ve kayısı ağaçlarında hasara yol açtı.
Bahçesi zarar gören üreticilerden Hüseyin Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirterek, "Dolu, açılma ve çiçeklenme dönemindeki limonlarımıza zarar verdi." dedi.
[Fotoğraf: DHA]
Mezitli ilçesinde de yağışın ardından tarım arazileri beyaza bürünürken, narenciye bahçeleri zarar gördü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması yapacak.
Etiketler: Mersin dolu tarım alanları bahçeSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 00:40
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