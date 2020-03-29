Türkiye koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Van Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çocukların market ve pazarlara alınmamasını kararlaştırdı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği, kent genelinde çocukların market ve pazar yerlerine götürülmesi ve alınmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, ebeveynlerin çocukların sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.