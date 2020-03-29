Türkiye koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önlemler kapsamında market ve pazar yerlerine çocukların girmesinin yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı gereğince yasaklanmıştır."