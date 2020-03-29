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Ankara'da market ve pazarlara çocuklar giremeyecek
[Fotoğraf: Getty]
Ankara Valiliği, market ve pazarlara çocukların girmesinin yasaklandığını duyurdu.
Türkiye koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini artırmaya devam ediyor.
Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önlemler kapsamında market ve pazar yerlerine çocukların girmesinin yasaklandığını duyurdu.
March 29, 2020
Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:
"Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı gereğince yasaklanmıştır."
Etiketler: son dakika koronavirüs Ankara Valiliği ankaraSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 15:05
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