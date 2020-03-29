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Fırında kaçak üretilen 25 ton dezenfektan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ekmek fırınında kaçak üretilen 25 ton dezenfektan ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulaş Mahallesi'ndeki iki iş yerine operasyon düzenledi.
Ekmek fırını olarak kullanılan iş yerinde kaçak üretilen 25 ton dezenfektan ile doluma hazır boş şişeler ele geçirildi, başka bir fabrikada da kaçak yollardan piyasaya sürülmek istenen çok sayıda el jeli ve dezenfektan bulundu.
Jandarma ekiplerince 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: operasyon koronavirüs dezenfektan kaçak dezenfektanSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 14:24
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