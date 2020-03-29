İstanbul Valiliği 300 bin gıda kolisi yardım yapacak
İstanbul Valisi Yerlikaya, 6 hafta boyunca 65 yaş ve üstü vatandaşlara 300 bin gıda kolisi yardımı yapılacağını belirterek, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.
Bu zor günlerin üstesinden— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020
Birbirimizi gözeterek geleceğiz.
Her hafta 50 bin olmak üzere;
300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca
büyüklerimize ulaştıracağız.
Yarın Bismillah diyoruz.
Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
Hürmet ve Vefa ile... pic.twitter.com/08RActN8tT
Sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz." diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Her hafta 50 bin olmak üzere, 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile..."
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