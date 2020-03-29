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Düzce Valiliği'nden 'karantina iddiası'na açıklama
[Fotoğraf: AA]
Düzce Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan yerleşim yeri bulunmadığını açıkladı.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yerel medya kuruluşlarında yer alan, koronavirüs sebebiyle ilde köy karantinası uygulandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
"İlimizde karantina uygulaması yapılan yerleşim yeri bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, resmi açıklamalar dışında kamuoyunu yanlış yönlendirecek hiçbir açıklama veya bilgiye tevessül edilmemesinin önem arz ettiği kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs Düzce Valiliği düzce covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 21:56
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