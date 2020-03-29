Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta Derbent köyü yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edildi.
Etiketler: yozgat derbent koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:08
Sıradaki Haber
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz