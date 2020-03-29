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Malatya'da 2 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'nın Darende ilçesi Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada,Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende İlçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir İlçesi Eğnir Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." denildi.
Etiketler: malatya Darende arapgir koronavirüs karantina malatya karantinaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:33
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