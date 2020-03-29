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Sivas ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Soğuk havanın etkili olduğu Sivas ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Ulaşımda aksama yaşanan iki kentte kar sonrası güzel görüntüler oluştu.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Kentin yük kesimlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla karışık sağanak ilerleyen saatlerde kara dönüştü.
[Fotoğraf: AA]
Mevcut yolda kar yağışı ile yer yer siste etkisini gösterdi. Geçişlerine izin verilen bazı araçlar görüş mesafesinin düşmesi sonucu ilerlemekte güçlük çekti.
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyü kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçe merkezinde karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteren yağış, 1490 rakımlı Karaşar köyünde kara dönüştü.
Kar yağışı sonrası köy beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Etiketler: soğuk hava Sivas sis Kar yağışı kar ArdahanSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:47
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