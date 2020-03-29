Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adıyaman'da 5 bin kaçak maske ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da bir tekstil imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 bin kaçak üretim maske ele geçirildi.
Adıyaman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, organize sanayi bölgesinde kaçak olarak maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Tekstil imalathanesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 5 bin maske ele geçirdi.
Maskelere el konulurken, işletme sahibi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: maske koronavirüs kaçakçılık covid-19 AdıyamanSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:36
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