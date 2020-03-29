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İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor
[Fotoğraf: @AliYerlikaya/Twitter]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "EvindeKalİstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak."
İstanbul’un bütün giriş ve çıkışlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020
sağlık kontrolleri yapılıyor.
Sağlık durumu karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız, 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak.#EvindeKalİstanbul pic.twitter.com/qvSxQY7V8k
Etiketler: İstanbul ali yerlikaya sağlık kontrolüSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 17:13
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