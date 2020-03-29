112 Acil Servis ekipleri, 00.30 sıralarında Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir adrese COVID-19 şüphesi olduğu belirtilen bir hastayı almaya gitti.

Hastayı alan ambulansın yanına yaklaşan ve içinde 2 kişi bulunan araçtakilerin, ambulans şoföründen hasta hakkında bilgi almak istedikleri öne sürüldü.

Sağlık ekipleri, kendilerine bilgi veremeyeceklerini söylemesi üzerine 2 şüpheli ambulansın şoför kapısını yumrukladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan ambulansın önünü kesen şüpheliler, yerden aldıkları taşla ambulansın camını kırdı.

Adresten kaçan ambulanstaki sağlık ekibi, şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, sabah saatlerinde şüpheli 20 yaşındaki Ali Han G. ve 21 yaşındaki Ahmet Can T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında kamu malına zarar vermekten adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadeleri sonrasında tutuklanma talebiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Ahmet Can T. ifadesinde, arkadaşı diğer zanlı Alihan G'nin ambulansa taş atmadığını savunarak ambulans şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi.

Alihan G. ise, üstüne atılı suçlamayı kabul etmediğini, ambulansın camını diğer şüphelinin kırdığını, olaydan sonra bekçilere teslim olduklarını anlattı.

2 şüpheli de tutuklandı

Hakimlik, iki şüpheli hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

Şüpheliler hakkında savcılıkça istenen "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanma talebi hakimlikçe reddedildi.

Ambulanstaki hastanın COVID-19 testi negatif çıktı

Öte yandan Covid-19 şüphesi üzerine ambulansla alınan hastanın testinin de negatif çıktığı öğrenildi.