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Mehmetçik'ten vatandaşa 'evde kal' çağrısı
Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: mehmetçik Evde Kal asker koronavirüsSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 16:27
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