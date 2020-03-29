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Malatya'da iki katlı metruk bina çöktü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da iki katlı metruk bina, büyük bir gürültüyle yıkıldı.
Merkez Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi Oruç Sokak'taki iki katlı metruk binanın yıkıldığını görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.
Enkazda arama çalışması sürüyor.
Etiketler: yıkıldı metruk binaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 17:54
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