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Çanakkale Çan'da 'evde kal'anlara moral konseri
Çanakkale'de Çan Belediyesi evde kalanlara moral olması için müzisyenlerden bir orkestra kurdu. Orkestra çan sokaklarını gezerek çeşitli şarkılar söyledi. Vatandaşlar da müziğin ritmine balkonlarından eşlik etti.
Çan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlara moral olması için sokak konseri düzenledi.
Çan Belediyesinin kurduğu orkestra sokakları tek tek gezerek çeşitli şarkıları seslendirdi.
Bazı vatandaşlar müziğin ritmine balkonlarından eşlik etti.
Etiketler: orkestra koronavirüs covid 19 çanakkale çan belediyesi ÇanSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:58
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