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Kastamonu'da tedbirlere uymayan 21 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da dışarı çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü kişilere denetim yapan polis ekipleri, 21 kişiyi tespit ederek para cezası uyguladı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 21 kişiye para cezası uygulandı.
Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Cide ilçesinde dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için denetim yapan polis ekipleri, 21 kişiyi tespit etti.
Ekipler, bu kişilere toplam 11 bin lira para cezası uyguladı.
Etiketler: koronavirüs kısıtlama kastamonu covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 21:45
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