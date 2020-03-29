Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da Gölbaşı'nda umreden dönenlerin tahliyesi ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Umre'den dönen ve Ankara Gölbaşı'nda KYK yurdunda karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.
Sabah saatlerinde karantina uygulanan bölgedeki çalışmalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı, Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yurtların bulunduğu alana giren araçlar dezenfekte edildi.
Umreden döndükten sonra karantinaya alınanların sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle tahliye işlemlerinin daha sonra yapılmasına karar verildi.
Bu arada Haymana ilçesinde karantinada bulunanların da daha sonra tahliye edileceği öğrenildi.
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