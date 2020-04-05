Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalı Mahallesi'nde yaşayan Kezban Beşli, polisin yönlendirmesi ile telefonla Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşarak durumu aktardı.

Görevliler, kadının evine giderek tutanakla 2 çeyrek altını teslim aldı. Beşli'ye teşekkür eden görevliler, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile de cep telefonundan görüntülü görüşme yapmasını sağladılar.

Genç, duyarlılığı dolayısıyla Beşli'ye teşekkür ederek, "Çok duygulandık. Bütün vatandaşlarımıza örnek bir davranış sergilediniz. Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin sağlığı, selameti için gece gündüz demeden çalışıyor. Allah yardımcıları olsun. Hep birlikte inşallah bu süreci aşacağız." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kezban Beşli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını izleyince ne yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Allah'tan "bütün insanlığın üzerinden virüsü kaldırmasını" dileyen Beşli, daha önce hacca gittiğini, umreye de gitmeye heveslediği için birikim yapmaya çalıştığını söyledi.

Beşli, az da olsa biriktirdiği altınları kampanyaya bağışlama kararı aldığını belirtti.