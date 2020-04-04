"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yurdun dört bir yanından yardımlar geliyor.

Doğuş Grubu'ndan 15 milyon TL destek

Şirketten yapılan açıklamada, Doğuş Grubu'nun Türkiye'nin bu süreci en az zarar ile atlatabilmesi için çalıştığı vurgulanarak birlik ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş-Yüce Oto ortaklığı/Skoda, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve TÜVTÜRK başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi olarak 15 milyon TL katkı sağlıyoruz." ifadesine yer verildi.

TÜVTÜRK şirketinin 500 bin maske bağışında bulunduğu belirtilen açıklamada, Grand Hyatt ve Soho House otellerinin de tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi destek çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

Yıldızlar Yatırım Holding’den 5 milyon TL destek

Yıldızlar Yatırım Holding’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Holding’in 130 yıldır ülkesi ve milleti için ürettiği, yatırım yaptığı, istihdam sağladığı belirtildi.

Bugüne kadar yaşanılan her türlü zorlukta Türkiye'nin, devletin yanında olmayı bir vatandaşlık görevi olarak gördükleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu süreçte de bu görevi bir kez daha ifa etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkıda bulunuyoruz. Gücünü birlik ve beraberliğinden alan bir millet olarak, bu zorlu süreci de dayanışma ruhu içinde geride bırakacak, her zamankinden güçlü ayağa kalkacağız. Hep birlikte, başarı hikayelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

Cengiz Holding'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye 34 milyon TL destek

Cengiz Holding, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla 34 milyon TL bağışladı.

Holding'den yapılan açıklamada, Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleye şirket olarak gönülden destek oldukları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Bizbize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda yapılan yardımların miktarı 34 milyon TL'ye ulaştı."

Cengiz Holding'in doğrudan yaptığı bu destek dışında Türkiye'nin çeşitli illerine yayılmış iştirak şirketleri ve ortaklıkları aracılığıyla da hem nakdi hem ayni olarak destek kampanyalarının bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, "Zor ve tarihi günlerin yaşandığı süreçte, dayanışma ruhu içinde bu günleri de atlatacağımıza inancımız tam. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türk-İş Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı

Türk-İş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı.

Ermeni Vakıflar Birliği'nden 500 bin lira katkı

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira katkıda bulunduklarını bildirdi.