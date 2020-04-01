Türkiye tek yürek oldu. Koronavirüsle mücadelede, herkes sırt sırta verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı hem Türkiye'de hem dünyada yankı buldu. Bağışlar çığ gibi büyüdü. TRT Haber de özel yayınıyla kampanyaya destek verdi.

Kabine üyeleri yayına konuk oldu. Bağış çağrısı yaptı.

"Kampanya ihtiyacımız olduğu için yapılmadı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu kampanya ihtiyacımız olduğundan dolayı değil, bu bir ve beraber olduğumuzu ve dayanışma içinde olduğumuzu gösterme açısından son derece önemli.

"Belki en zengin değil ama en cömert ülkeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: TRT Haber'e kampanyaya verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Büyük bir ilgi var yurt dışındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz dünyanın belki en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. İnsani yardımlarda da her zaman birinci olduk tüm zengin ülkeleri de geçmişizdir.

"Zorlukları dünyaya örnek olarak aşacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu millet asil bir millet ve asaletinden hangi zorlukla karşı karşıya kalırsa şükürler olsun ki bize öyle bir karakter yükledi ki sadece kendi adına değil dünyaya örnek olabilecek bir zihniyet bırakacak bir milletiz.

Mesajlarda milletçe dayanışmanın önemi özellikle vurgulandı.

"Herkesi kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Bütün vatandaşlarımızı iş dünyamızı firmalarımızı bütün yurtdışı firmalarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.

"Bizim medeniyetimizde kardeşlik var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bu günler geçecektir ama Türk milletinin vefası kardeşlik ruhu dayanışması asla geçmeyecektir. Bizim medeniyetimizde hayırda yarışmak var. Bizim medeniyetimizde kardeşlik var.

"Sağlık çalışanlarımıza minnetlerimizi sunuyorum"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Başta sağlık bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri çaba için ayrı ayrı minnetlerimizi sunuyorum.

"İyilik milletimizin mayasında var"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da TRT Özel yayınındaydı.

İletişim Başkanı Altun: Vatandaşlarımız akın akın bu kampanyaya destek oluyorlar. Çünkü bu gün dayanışma günüdür. İyilik milletimizin mayasında vardır.

Resmi ve özel pek çok kurumun başkanı da kampanyaya destek çağrısı yaptı.

"Olanın olmayanla paylaşması gerekir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu kampanyayı isim olarak duyduğumda ilk bu ayet geldi aklıma iyilikte ve takvada yardımlaşınız buyuruyor Rabbimiz. Zenginin fakirle iş adamının fakirle olanın olmayanla paylaşması gerekiyor. İslam bunu emrediyor."

DEİK Başkanı Nail Opak, "DEİK olarak kurumsal olarak bu kampanyaya en sıkı desteği vereceğiz iş konseyi üyelerimiz de kendileri de bire bir sürece destek olacaklar."

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Cumhurbaşkanımız ihracatçılara kader arkadaşlarım olarak seslenir. 61 birlik başkanımızla 95 bin üyemizle biz de bu çağrıya karşılık veriyoruz."

Sanat ve spor dünyası TRT ekranlarından bağış çağrısı yaptı "biz bize yeteriz" mesajı verdi

Sanatçı Orhan Gencebay: Biz bunları da aşarız biz bunları da geçeriz biz neler yaşamışız tarih boyunca. Birlik olursak bunu çok daha iyi yapacağız.

Sanatçı Sibel Can: Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına yürekten katılıyorum. Kendisinin de söylediği gibi bu millet her şeyin üstesinden gelecektir. İstanbul'da vereceğim ilk konserin bütün gelirini bağışlamak istiyorum.

Sanatçı Hülya Koçyiğit: Her gecenin bir sabahı vardır. Bunlar da geçecek elbet umudumuzu hiç kaybetmeyelim.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Korona yaz 8119'a yolla 10 lira yolla, yüz lira yolla, bin lira yolla olan olmayana verecek.

Vatandaşlar da yayına katıldı. "Biz de varız" dedi.

Özel Güvenlik Görevlisi Abdullah Çelik: Allah iyi insanlardan razı olsun başta Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin tavsiyelerine uyalım. Ben de kendi gücüme göre yardımda bulundum.