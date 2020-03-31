Koronavirüs'ten etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldı. İlk bağışçı, kampanyayı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan 7 aylık maaşını bağışladı. Destek açıklamaları ise peş peşe geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladı

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız. 'Ben, sen' yok, 'biz' varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Kovid-19'a asla teslim olmayacağız." diye konuştu.

TOBB'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 10 milyon lira

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

TBMM Başkanı Şentop 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladı

Şentop, "Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası'dan 5 milyon TL katkı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclis'nden 15 milyon TL destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

Tosyalı Holding'den 5 milyon TL bağış

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz." dedi.

Savunma Sanayii 'nden 10 milyon lira bağış

SSB koordinasyonunda savunma sanayisi firmaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya katkı sağladı.

İlk etapta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon lira bağışta bulundu.

TMSF'den 20 milyon liralık katkı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), yapılan açıklamada, fonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.

Trendyol'dan koronovirüsle mücadeleye 6 milyon liralık destek

Trendyol, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 6 milyon liralık katkıda bulundu.

Ziraat Finans Grubu 62 milyon TL bağışta bulundu

Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.

Türk Telekom'dan 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, sosyal medya hesabından Türk Telekom'un, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını belirtti.

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı aldı.