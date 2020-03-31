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İlk 3 ayda 67 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinde desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.
İlk 3 ayda 67 terörist teslim oldu
Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 67’ye yükseldi.
Etiketler: son dakika terörist teslim terör bölücü terör örgütüSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:13
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