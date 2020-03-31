İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinde desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İlk 3 ayda 67 terörist teslim oldu

Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 67’ye yükseldi.