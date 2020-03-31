Kışlalarda Mehmetçiğe düzenli ateş ölçümü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kışlalarda Mehmetçiğe düzenli ateş ölçümü ve koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldığını video paylaşımıyla anlattı.
MSB'den yapılan paylaşımda, kışlalarda koronavirüse karşı alınan tedbirler anlatıldı, Mehmetçiğe düzenli ateş ölçümü yapıldığı belirtildi. Sosyal mesafenin korunduğu konferanslarla askerlere bilgilendirilme yapıldığı da görüldü.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Mehmetçiklerimize belirli aralıklarla COVID-19'dan korunma yöntemleri hakkında eğitim verilmekte, düzenli periyotlarla Mehmetçiklerimizin ateş takibi yapılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
Mehmetçiklerimize belirli aralıklarla COVID-19'dan korunma yöntemleri hakkında eğitim verilmekte, düzenli periyotlarla Mehmetçiklerimizin ateş takibi yapılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.#MSB #TSK pic.twitter.com/fOxdeIJ4Fu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2020
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