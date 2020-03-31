Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde kamu-özel sektör birlikteliğiyle önemli adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ ise sürecin vatandaşlarla bütünleşmesi kadar, birçok sektördeki kurum ve kuruluşları da harekete geçirdi.

Yöneticiler maaşlarını bağışladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katkıda bulunduğu kampanyaya SSB’nin iştiraki olduğu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri de 1’er aylık maaşlarını bağışladı.

[SSB Başkanı İsmail Demir.]

Savunma sanayii firmalarından dev destek

Öte yandan SSB koordinasyonunda savunma sanayii firmalarının da kampanyaya bağışta bulunduğu öğrenildi.

İlk etapta TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon TL bağışta bulundu.

SSB Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii sektörü olarak bu süreçte milletin, devleti ve özellikle sağlık sektörü çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, “Sektör olarak bütün imkanlarımızı harekete geçirirken, yerli solunum cihazı üretimine de destek oluyoruz” dedi.

“Kişisel desteklerimizin yanında bazı firmalarımızla birlikte sektör olarak toplam 10 milyon TL bağışlamış bulunuyoruz” diyen Demir, “Bunun devamının da geleceğine inanıyorum. Savunma sanayii ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.