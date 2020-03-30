"Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'ten etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek için "milli dayanışma kampanyası" başlatıldığını bu sözlerle duyurdu. İlk bağışı da kendisi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 maaşını kampanyaya bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4.5 saat süren kabine toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yaptı. Milletvekillerinden iş adamlarına tüm hayırseverleri 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermeye çağırdı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladı

Çağrıya ilk yanıt MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, 5 maaşını bağışladığını açıkladı. Kampanya kapsamında şu ana kadar 11 milyon dolar bağış yapıldığı açıklandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 maaşını bağışladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.

İçinden geçilen zor günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah."

TOBB'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 milyon lira

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

Saraç, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullanarak, paylaşımda bulundu.

Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

İTO'dan 5 milyon lira katkı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

TİM'den 15 milyon lira katkı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu

'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya bağış için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardım hesapları açıldı. Kampanyaya kısa mesajla da bağış yapılabilecek. Bunun için cep telefonundan "KORONA" yazıp 8119'a kısa mesaj atmak yeterli.