Evlatları için kurdukları hayaller vardı. Terör örgütü PKK, çocuklarını kaçırarak o hayalleri yarım bıraktı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki bekleyişleri 98 günü geride bıraktı.

"Çocuklarımızı devlete teslim edin"

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam eden anne Akkoyun, "Çocuklarımız getirilene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı devlete teslim edin." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 98. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Remziye Akkoyun, Kürtçe yaptığı açıklamada, 10 yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katıldığını söyledi.

"Çocuklarımız şu anda aç, susuz"

Eylemlerinde 3 ayı geride bıraktıklarını ve çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Onlar çocuklarımızı kandırıp dağa götürmüşler. Çocuklarımız şu anda aç, susuz. Çocuklarımız getirilene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı devlete teslim edin. Selahattin Demirtaş, çocuklarımızı kandırmış göndermiş. Bende hal kalmadı, hastayım. Bunlar Müslüman değil, Müslüman olsalardı, çocuklarımızı kandırıp dağa götürmezlerdi. Küçücük çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler."

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem için eyleme katılan Vahide Çiftçi ise çocuğunun kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirerek, "HDP'den kızımı istiyorum. Vicdansızlar, kızımı zorla kaçırıp götürdüler. Kızım dağda aç kalıyor, soğukta kalıyor. Çocuğum için burada soğukta bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilerden Diyarbakır annelerine ziyaret

9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ve ailelerinin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Mardin'den kara yoluyla Diyarbakır'a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak ve beraberindekiler, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 98 gündür HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi yaptığı çadıra geçti.

Burada aileler teker teker yaşadıklarını ve duygularını aktardı. Anneler ve babalar, HDP ve PKK terör örgütünün bağlantılı olduğunu ve çocuklarının HDP aracılığıyla dağa gönderdiğini dile getirdi.

"Bu Kürt meselesi değil"

Oturma eylemine kuzeni için katılan Aysel Bozkurt, "Avrupa'da bunu Kürt meselesi olarak görüyorlar aslında bu bir Kürt meselesi değil. Biz Kürt halkı olarak burada oturuyoruz ama çocuklarımızı Kürt meselesi olarak altın tepsilerle örgüte sunuyorlar." dedi.

Yaşadıklarının bir kader olmadığını ve çocuklarının öldürülmesini istemediklerini ifade eden Bozkurt, çocuklarının okuyup kalem tutmasını, güzel bir yere varmasını istediklerini kaydetti.

"Bu biz annelerin kaderi değil, artık mezar taşlarına sarılıp da ağlamak istemiyoruz çocuklarımıza sarılmak istiyoruz." diyen Bozkurt, bu konuda destek istediklerini belirtti.

"Oğlumu almadan gitmeyeceğim"

Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise şunları dile getirdi:

"Buraya geldiniz için teşekkür ediyorum acılarımızı paylaştınız. Oğlum 2015 yılı çözüm sürecinde Diyarbakır Sur ilçesinde kandırılarak HDP il başkanlığına getiriliyor. HDP il başkanlığından dağa gönderiliyor. HDP çocuklarımızın götürülmesini kabulleniyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. Bize bu eylemi sonlandırın diyorlar. Her gün önümüzü kesiyorlar. Oğlumu almadan gitmeyeceğim."

Anne ve babaları dinleyen heyet daha sonra HDP İl Binası önünden ayrıldı.

Kaynak: AA