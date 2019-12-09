Hava sıcaklığının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Uşak, Ankara, Çankırı ve Samsun çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara ve Çankırı çevreleri ile, Doğu Anadolu’nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber