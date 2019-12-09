1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasında bir hafta geride kaldı. Trafik ekipleri kritik noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Araçlarında kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 625 lira ceza uygulanıyor. Uygulama, 1 Nisan'a kadar devam edecek.

Geçen bir haftada ekipler önemli kavşak noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Uygulama kapsamında ağır vasıta ticari araçlarda lastik diş derinliğinin en az 4 milimetre hafif ticari araçlarda ise 1,6 milimetre olması gerekiyor Lastiği uygun olmayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesiliyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altına düşülen sıcaklıklarda yol tutuşunu artırıyor ve fren mesafesini azaltıyor.

Kış lastiği uygulaması

Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince kış lastiği zorunlu hale getirilmiş, kış lastiği uygulamasının hangi araçları kapsadığı, denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar ile idari müeyyidelerin neler olduğu hususları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de belirlenmişti.

Tebliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu.

Üzerinde M+S işareti ve/veya kar tanesi (snowflake) işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu arttırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kullanılması gerekli.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor.

İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay artırabiliyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliğinin 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor. Denetimlerde diş derinliği, lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA