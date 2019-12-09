Türkiye
Balıkesir'de 500 litre sahte içki ele geçirildi09 Aralık 2019 Pazartesi 00:13 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 00:15
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 500 litre sahte içki ile yüzlerce karton kaçak tütün mamulü ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gönen ilçesinde iki ayrı iş yerinde sahte içki ve kaçak tütün mamulleri üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerlerine düzenlenen operasyonlarda farklı türlerde 500 litre sahte içki ile yüzlerce kaçak puro ve 200 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: sahte içki kaçak sigara