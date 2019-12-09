Bursa Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 268 kişi katılıyor.

Aramalara 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve 1 helikopter havadan destek veriyor.

AFAD tarafından bölgeye getirilen metale duyarlı teknik cihazla da kar kalınlığının bir metreyi aştığı zirve bölgeleri taranıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kaybolan dağcılardan 7 gün sonra ilk ize rastlandı

Ekipler çalışmalarını sürdürürken, dere yatağının kenarında kırmızı bir mont buldu. Montun cebinden Sarp'ın ev anahtarı ve yeşil bir bere çıktı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Efe Sarp’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

[Mont ve berenin Efe Sarp'a ait olduğu, kayboldukları gün kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek belirlendi. Fotoğraf: AA]

Arama kurtarma ekipleri, dere yatağının olduğu çevrede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Drone da kullanılıyor

Arama çalışmalarında, siste görüntüleme özelliğine sahip metal cisimleri tespit edebilen askeri amaçlı drone da kullanılıyor.

Bursa Valiliğinden, söz konusu şahısların İstanbul'dan başlayarak Bursa Uludağ Milli Parkı bölgesinde kaybolma sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen montun bulunduğu Kürekli Deresi bölgesi ve kuzey uzantı hattı, sarp ve engebeli bir yapıya sahip olup, bu bölgede çok sayıda şelale, uçurum, kayalık ve doğal engeller bulunmaktadır. Dere ise kısmen donmuş durumda olup bölgede kar kalınlığı 60 santimetre civarındadır. Mevcut durum ilerlemeyi ve arama kurtarma faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir."

Açıklamada, bir Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, 2 helikopter, 75 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personelinin arama çalışmalarına katıldığı bilgisi verildi.

Ne olmuştu?

1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ederek zirve istikametine yürüyüşe geçti.

Akşam saatlerinde Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil arama kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmalarına hava araçları da katıldı

Devam eden arama çalışmaları, sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan kar nedeniyle güçlükle ilerledi. İki arkadaşın, başka bir arkadaşlarına "Göller Bölgesine gidiyoruz" dediğinin belirlenmesi üzerine ekipler o bölgede yoğunlaştı ancak sonuç alınamadı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaların üçüncü gününde Maden, Göller ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Buralarda da iki arkadaşa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Yürüyüşe çıkarken genel uygulamanın aksine jandarmaya güzergahlarıyla ilgili bilgi vermediği belirlenen iki kişinin, bölgedeki son görüntüleri çevredeki tesislerin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde zeminin karlı ve havanın sisli olduğu görüldü.

Yoğun kar yağışı aramayı zorlaştırdı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Uludağ zirvesinde olumsuz hava koşulları aramaları güçleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi de ekipleri zorladı. Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle zaman zaman hava araçlarının çalışması durdu.

Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ekiplerin iletişiminin kesilmemesi için arama yapılan bölgelere seyyar baz istasyonları sevk edildi.

Mağara ve kuyular aranıyor

Kar yağışıyla birlikte dağcıların sığınabilecekleri mağaralarda ve düşme ihtimaline karşın kuyularda arama yapıldı. Ekipler, kurdukları halatlı düzenekle mağara ve kuyulara indi. Ancak bir sonuç alınamadı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor

Çalışmalar devam ederken, bölgedeki kırsal mahallerde yaşayanlar da konuyla ilgili bilgilendirildi. Muhtarlar ve mahalle sakinleri de kendi bölgelerindeki ahır, samanlık ve kullanılmayan binaları kontrol etti.

Kaynak: TRT Haber, AA