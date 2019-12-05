Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı olarak görev yapan Dağcılık Antrenörü Müslüm Öndeş, son yıllarda özellikle gençler arasında dağcılığın çok ilgi gördüğünü hatırlatarak, diğer spor branşlarından farklı olarak dağcılığın çok ciddi ek sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti.

Bursa’daki olayın üzerinde mutlaka düşünülmesi gerektiğini belirten Öndeş, dağcıların hangi adımları atmaları halinde bu tür kaybolma durumları yaşamayacaklarını da anlattı.

[Dağcılık Federasyonu tarafından yılın farklı dönemlerinde eğitimler düzenleniyor.]

Öndeş, dağcılıkta en önemli 5 hayati kuralı şöyle açıkladı:

Eğitim

“Eğitimsiz hiçbir iş olmaz. Bu işi ister bir kez yapın, ister hayat boyu fark etmez. Ne olursa olsun bir eğitime katılmak çok önemli. Dağcılık Federasyonunun 4’ü yaz, 4’ü kış olmak üzere yıl boyunca düzenlediği önemli eğitimler var."

Profesyonellerden yardım almak

”Eğer yanınızda bir rehberiniz yoksa zirve yolculuğunda ciddi sıkıntılar yaşamanız kaçınılmaz olabilir. Dağa tırmanmak isteyen kişiler mutlaka bir bilenden destek almalı.”

Malzeme yeterliliği

“Yanınızda çadırınız, tulumunuz, ocağınız ve kumanyanız yeterince varsa hayatta kalma olasılığınız oldukça yüksek. Eğer kaybolsanız ya da çok ciddi bir hava muhalefeti ile karşılaşsanız dahi bunlar mutlaka sizi uzun bir süre hayatta tutacaktır.”

Teknolojiyi doğru kullanmak

“Günümüzde hepimiz bir şekilde teknolojiye erişiyoruz ancak bunu kullanmayı bilmek de önemli. Özellikle cep telefonlarımızdan yer-yön bilmek, acil durumlarda arama yapabilmesini sağlamak gibi ayarlara hakim olmalıyız. Ancak unutmayalım ki teknoloji dediğiniz şey şarj ile doğrudan bağlantılı. Dağın ortasında elektrik imkanınız pek olmaz. O nedenle pusula ve mini bir bölge haritasının da mutlaka çantada olması gerektiğine inanıyoruz.”

Hayatta nasıl kalacağını bilmek

“Durmadan hareket etmeyi ancak buna rağmen enerjimizi orantılı kullanmayı bilmemiz lazım. Paniğe kapılmamamız, başımıza bir aksilik gelmesi halinde B ve C planlarımızı hazırlamamız lazım. Mümkün olduğu kadar ormanlık alana gidin. Rüzgardan korunun. Sakın durmayın. Barınak ve iglo yapmayı öğrenin. Her şeyden önce ne olursa olsun panik yapmayın.”