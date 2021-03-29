Denizlerde ömrünü tamamlayan devasa gemiler sökülerek, elde edilen binlerce ton malzeme demir-çelik fabrikalarında yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Türkiye, 2013’te yayınlanan Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği’ne en çabuk adapte olan ülke konumunda.

Brezilya’nın amiral gemisi Aliağa’da sökülecek

Dünyanın sayılı gemi söküm alanlarından biri olan İzmir’in Aliağa ilçesindeki 22 gemi geri dönüşüm tesisi, ülke ekonomisine yılda 200 milyon dolar kazanç sağlıyor.

Yıllık ortalama 900 bin ton hurdanın çıkarıldığı tesislerde, yakın zamanda Brezilya donanmasına ait 265 metre uzunluğundaki uçak gemisi de sökülecek.

Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği Aliağa’daki tesislerde daha önce İngiltere ve İspanya donanmalarına ait ömrü dolmuş birçok uçak gemisi de sökülmüştü.

Türkiye, söküm faaliyetlerinde tercih ediliyor

Askeri gemilerin söküm faaliyetlerinde bulunacak şirketlerin çevre ve işçi sağlığı kurallarına uyumlu olması, denetimlerden başarıyla geçmesi gerekiyor.

Türkiye ise bu başarısıyla söküm faaliyetlerinde en çok tercih edilen ülke.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: Ahmet Karaahmetoğlu