Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki kamyonun fırlayan tekeri otomobile çarptı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonun yerinden lastiği yerinden çıktı. Lastiğin, park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'dan İstanbul istikametine giden kamyonun arka lastiği, İstanbul-Bursa kara yolu Marzim Tesisleri önünde yerinden çıktı. Fırlayan lastik, bir restoranın otoparkında bulunan otomobile çarptı.
Otomobilin hasar gördüğü olay, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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