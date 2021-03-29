Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 3 günde 198 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son 3 günde 198 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son 3 günde farklı mahallelerdeki 198 evde karantina uygulanmaya başladı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Yargıtay, Şule Çet davasında verilen cezayı az buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz