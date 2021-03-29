Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte hastanelerdeki COVID-19 servisleri yeniden dolmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle yeni servisler açılıyor.

"Yatan hasta yasımız arttı"

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "COVID-19 servisi olarak orada 4 servis ayırdık. O bölüme hastalar yatmaya başladı. Bir katı doldu, şimdi ikinci kata hasta almaya başladık. Yani artık sürekli olarak bu şekilde. Günlük hasta sayımızdaki artışa paralel olarak yatan hasta yasımız da arttı" dedi.

Hastaneye başvuranların daha çok 40 ila 60 yaş arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tükek, şöyle devam etti:

"Hastanede hastalığı ağır geçiren grubun da bunlar içerisinden olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemin bir özelliği de daha genç yaşta hastaların enfekte olması. Hatta çocukluk yaş grubunda da geçmişe göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz."

"Yoğun bakımdaki yaşlılar azaldı"

65 yaş üzeri grupta hastalık oranı ise önceki dönemlere göre düştü. Bunda devam eden aşılamanın etkisi olduğu ifade ediliyor.

"Birinci ve ikinci dalgada en çok hastaneye yatan, bizi en çok zorlayan grup onlar olmuştu. En çok da kaybettiğimiz yaş grubu onlar olmuştu. Nitekim şimdiye kadarki gözlemlerimize baktığımızda, gelen hasta sayısıyla yatan hasta sayısı artmakla birlikte, 65 yaş üstünün bir miktar daha az olduğunu görüyoruz."

Uzmanlar, hastalığın tedbirlere uyulmadığı sürece artmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

Kamera: Ahmet Bağış