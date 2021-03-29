Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Isparta'da FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmada, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen kent merkezinde 4, Şarkikaraağaç ilçesinde ise firari 1 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
5 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin adından adliyede sevk edilen C.E, S.Ö, R.Ö, F.M.T. ve H.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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