Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de üzerine yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Denizli'nin Çardak ilçesinde üzerine yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
Gölcük Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı'ya yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Adanalı'nın cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Denizli
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