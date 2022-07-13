Datça ve Çeşme'de yangın: Ekipler seferber oldu
Geçen ay Marmaris yangınıyla sarsılan Muğla'nın bu kez Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, Mesudiye Mahallesi'ndeki bazı yerleşimlere kadar ulaştı. İzmir Çeşme'de de makilik alanda çıkan yangın otoyola kadar yayıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.
Muğla Datça'daki yangın öğle saatlerinde Kocadağ sırtlarında başladı. İlk müdahale 14 dakikada yapıldı.
10 uçak, 16 helikopterle sarp arazideki yangına havadan müdahale edildi.
107 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle yaklaşık 600 personel de yerleşim bölgelerine ilerleyen alevleri durdurmaya çalıştı.
Aydın, Denizli ve Manisa'dan takviye ekipler Datça'ya gönderildi. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
Bölgedeki kuvvetli rüzgar ekiplerin işini güçleştiriyor.
Çeşme'deki yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Datça'da alevlerle mücadele sürerken, İzmir Çeşme'den de yangın ihbarı geldi.
Makilik alanda çıkan yangın, rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanlara ve İzmir-Çeşme otoyolunun kıyısına kadar ulaştı. Otoyol, Uzunkuyu Mahallesi mevkiinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.
Ekipler, yangının ormana ve rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanlara sıçramaması için büyük çaba harcıyor.
İlk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikteki işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. 7 kişi gözaltına alındı.
OGM: Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin açıklama yapıldı.
Datça'daki yangına 10 uçak, 2 idari helikopter, 18 su atar helikopter, 151 arazöz, 26 iş makinesi ve 811 personel ile müdahale edildiği belirtildi.
Çeşme'deki yangında ise 2 uçak, 6 helikopter, 47 arazöz, 11 iş makinesi ve 330 personelin görev yaptığı duyuruldu.
???? Muğla#Datça— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 13, 2022
10 uçak, 2 idari helikopter, 18 su atar helikopter, 151 arazöz, 26 iş makinesi, 811 personel
???? İzmir#Urla #Çeşme
2 uçak, 6 helikopter, 47 arazöz, 11 iş makinesi, 330 personel
Yangınları kontrol altına almak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. pic.twitter.com/Q5HNF5sHBQ
Bakan Koca: Datça'da toplam 76 sağlık personeli görevlendirilmiştir
Twitter hesabı üzerinden Datça'daki yangına ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede 16 ambulans ve 9 UMKE Timi ile toplam 76 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı:
"Yangından etkilenen 4 kişinin tedavisi yapılmıştır. Halen devam eden yangının en az zararla, bir an önce söndürülmesini ümit ediyoruz."
Muğla Datça’da saat 12.30’da başlayan orman yangını sebebiyle 16 Ambulans ve 9 UMKE Timi, toplam 76 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen 4 kişinin tedavisi yapılmıştır. Halen devam eden yangının en az zararla, bir an önce söndürülmesini ümit ediyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2022
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